В Оренбурге лидера ОПГ осудили за убийство, совершенное 26 лет назад

Ленинский районный суд Оренбурга вынес приговор лидеру ОПГ, орудовавшей в регионе в 1990-х. Подсудимому назначили 24 года и 10 месяцев колонии строгого режима. Он признан виновным в убийстве, а также посягательстве на жизнь работника милиции и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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Как сообщила прокуратура Оренбургской области, преступная группа была создана в период с 1994-го по 1996 год.

Расследуя разбойные нападения, совершенные бандой, сотрудники милиции в июле 1996 года проводили поквартирный опрос по адресу проживания членов ОПГ. Те пытались сбежать через окно, но были остановлены милиционером. Тогда лидер группы с соучастником девять раз выстрелили в правоохранителя. Затем последовали еще пять выстрелов в сотрудника милиции - уже с козырька подъезда. В итоге злоумышленникам удалось скрыться.

Кроме того, как установило следствие, в феврале-марте 1997 года подсудимый вместе с двумя участниками ОПГ разработал план убийства лица, который хотел занять его место в преступной группе. Этот план был реализован с 4 по 5 марта в квартире на улице Газовиков в Оренбурге. Мужчину задушили самодельной удавкой. После этого соучастники вынесли и закопали труп в могиле в районе лесопарка "Качкарский мар".

При сокрытии следов преступления, утром 5 марта, членов банды увидел сотрудник ГАИ. Тогда лидер ОПГ дважды выстрелил в сотрудника правоохранительных органов.

Одному из соучастников осужденного ранее также был вынесен обвинительный приговор.