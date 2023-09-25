В Калужской области убийцу студентки осудили спустя 18 лет

В Калужской области суд приговорил жителя Ставропольского края к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в убийстве студентки в 2005 году, сообщается 25 сентября на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

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Установлено, что 25 июля 2005 года осужденный, которому на тот момент было 40 лет, напал в лесопосадке на 19-летнюю девушку, похитил ее мобильный телефон, избил и нанес ей множественные удары ножом. Наутро тело студентки нашли прохожие.

А в 2020 году благодаря сравнению отпечатка ладони нападавшего с изъятой с места преступления бутылки с ладонью осужденного удалось определить его личность. Также установлено, что сим-карта злоумышленника работала из мобильного телефона, украденного во время нападения у жертвы.

«Эти и другие доказательства в совокупности убедили присяжных в виновности подсудимого. На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей судом виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.