Суд арестовал подозреваемого в поджоге конструкции с символом Z в Белгороде

Свердловский районный суд Белгорода арестовал на два месяца 28-летнего жителя Калининградской области , подозреваемого в поджоге инсталляции в виде буквы Z в Белгороде. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в суде.

20 сентября сотрудники полиции задержали 28-летнего жителя Калининградской области, подозреваемого в поджоге инсталляции в виде буквы Z на проспекте Ватутина в Белгороде. При обыске у него также обнаружили предметы, схожие с гранатой РГД-5 и тротиловой шашкой.