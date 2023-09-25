Прокуратура назвала причину отравления детей на базе отдыха в Тюменской области

Причиной отравления трех детей после купания в бассейне на базе отдыха в Тюменской области стала утечка химических реагентов, применяемых для дезинфекции воды, инцидент произошел из-за ненадлежащего обслуживания используемого оборудования. Руководитель организации привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Установлено, что по причине ненадлежащего обслуживания используемого на базе отдыха оборудования произошла утечка химических реагентов, используемых для дезинфекции воды в бассейне, что повлекло ухудшение состояния здоровья купающихся в нем детей. Трое несовершеннолетних были доставлены в учреждение здравоохранения, двое из них - госпитализированы", - говорится в сообщении.

Также в прокуратуре уточнили, что управляющий базой отдыха привлечен к дисциплинарной ответственности. Детям, которым потребовалось оказание медицинской помощи, выплачена компенсация морального вреда на общую сумму 375 тыс. рублей. Руководителю юридического лица внесено представление об устранении нарушений.

Ранее со ссылкой на правоохранительные органы сообщалось, что 18 августа после посещения частного горячего источника в Тюменском районе дети почувствовали недомогание после купания в бассейне, прибывшей на место бригадой скорой помощи были осмотрены 13 несовершеннолетних, трое из них госпитализированы. По факту отравления было возбуждено уголовное дело и назначена прокурорская проверка.