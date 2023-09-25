СК начал проверку россиянки после публикации объявления о продаже ребенка

Управление Следственного комитета (СК) по Новосибирской области начало проверку после публикации объявления о продаже ребенка, которое появилось на одном из сайтов в интернете. Об этом сообщает NGS.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации издания, объявление о продаже было размещено в разделе «Животные». В тексте уточнялось, что цена на мальчика предоставляется только по запросу. На момент начала проверки сообщение было удалено.

Как стало известно NGS.ru, автор объявления находится в Омской области. Связаться с ней по телефону не удалось.