Обвиняемую в злоупотреблении полномочиями экс-замглавы Минкультуры оставили в СИЗО

Московский городской суд признал законным арест бывшего заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ТАСС в суде.

"Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменения, апелляционная жалоба защиты - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.

Защита Яриловой считает избрание ареста и продление его срока незаконным и необоснованным. Следственный комитет возбудил дело в отношении экс-чиновницы 17 апреля, она была задержана в этот же день и спустя двое суток арестована Басманным судом.

Ярилова стала заместителем министра культуры в 2018 году. В сентябре 2022 года она была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию. Ей предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (по ч. 3 ст. 285 УК РФ). Следствие считает, что она необоснованно включила Музей мороженого в Москве в программу "Пушкинская карта".