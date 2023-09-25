Пограничники России и Белоруссии задержали граждан с 330 кг героина из Ирана
Пограничники России и Белоруссии провели операцию, в результате которой задержаны четверо граждан Турции, переправлявших 330 кг героина из Ирана. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.
"330 кг героина из Ирана изъяли белорусские пограничники. При проведении международной операции по пресечению канала наркотрафика по маршруту Иран - Россия - Беларусь - Великобритания сотрудники оперативных подразделений органов пограничной службы Республики Беларусь совместно с коллегами из погранслужбы ФСБ России и таможенных органов нашей страны обнаружили около 330 кг героина", - говорится в сообщении.
В результате операции задержаны четверо граждан Турции и один гражданин Белоруссии, добавили в погранкомитете.