Пограничники России и Белоруссии задержали граждан с 330 кг героина из Ирана

"330 кг героина из Ирана изъяли белорусские пограничники. При проведении международной операции по пресечению канала наркотрафика по маршруту Иран - Россия - Беларусь - Великобритания сотрудники оперативных подразделений органов пограничной службы Республики Беларусь совместно с коллегами из погранслужбы ФСБ России и таможенных органов нашей страны обнаружили около 330 кг героина", - говорится в сообщении.