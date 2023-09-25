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Пограничники России и Белоруссии задержали граждан с 330 кг героина из Ирана

Пограничники России и Белоруссии провели операцию, в результате которой задержаны четверо граждан Турции, переправлявших 330 кг героина из Ирана. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Пограничники России и Белоруссии задержали граждан с 330 кг героина из Ирана
© РИА Новости

"330 кг героина из Ирана изъяли белорусские пограничники. При проведении международной операции по пресечению канала наркотрафика по маршруту Иран - Россия - Беларусь - Великобритания сотрудники оперативных подразделений органов пограничной службы Республики Беларусь совместно с коллегами из погранслужбы ФСБ России и таможенных органов нашей страны обнаружили около 330 кг героина", - говорится в сообщении.

В результате операции задержаны четверо граждан Турции и один гражданин Белоруссии, добавили в погранкомитете.

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