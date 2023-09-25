Пожар произошел в офисном здании на Волоколамском шоссе в Москве
Пожар произошел в офисном здании на Волоколамском шоссе в Москве. Об этом стало известно в понедельник, 25 сентября.
По словам собеседника «ВМ», возгорание произошло по адресу Волоколамское шоссе дом79к.
До прибытия сотрудников МЧС из здания эвакуировались люди. По неподтвержденным данным, горит кровля и битума, на площади около 10 квадратных метров.
Дальнейшая информация уточняется.
Другой пожар произошел на первом этаже складского комплекса Московского государственного технического университета радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА). Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.