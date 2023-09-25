Мощный взрыв прогремел на заводе в Иране

На юге Ирана прогремел сильный взрыв, сообщает Telegram-канал «Смотри». По данным канала, инцидент произошел на нефтеперерабатывающем заводе в результате утечки газа.

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Канал не уточняет, на каком именно предприятии произошел взрыв. Информации о жертвах или пострадавших среди персонала не поступало.

Ранее также сообщалось о мощном взрыве на одной из главных автомагистралей Йоханнесбурга. Судя по видео с места событий, взрывной волной подкинуло несколько автомобилей, в том числе два крупных минивэна. В результате взрыва один человек погиб, еще 40 пострадали.

Изначально предполагалось, что причиной взрыва стала утечка газа в газопроводе. Однако представители южноафриканской нефтегазовой компании Egoli Gas опровергли эти сообщения после тщательной проверки магистрали. В компании отметили, что газопроводы работают при крайне низком уровне давления, поэтому риск взрыва оценивается как низкий.