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Ni Mash: в Нижнем Новгороде полиция поймала мужчину во время секса со школьником

В Нижнем Новгороде 39-летнего слесаря подозревают в растлении 11-летнего мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

В Нижнем Новгороде слесаря задержали за растление 11-летнего мальчика
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По версии правоохранителей, россиянин познакомился с ребенком в социальных сетях. После непродолжительного общения он предложил собеседнику встретиться в заброшенном здании, на что школьник согласился.

Когда оба пытались залезть в окно старого дома, их заметили полицейские. Правоохранители последовали за подозрительными гражданами. В результате они застали мужчину за растлением ребенка.

На данный момент подозреваемый задержан. О возбуждении уголовного дела не сообщается.

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