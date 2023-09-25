В Воронеже задержали мужчину за попытку убить девятимесячную дочь

"В Воронеже полицейскими задержан подозреваемый в покушении на убийство малолетней. В отдел полиции №3 УМВД России по Воронежу поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что с телесными повреждениями доставлена девятимесячная девочка. В больнице ребенку оказана квалифицированная медицинская помощь, в настоящее время девочка находится на лечении в реанимационном отделении", - говорится в сообщении.