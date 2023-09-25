Нападение на сотрудника ДПС с ножом в Петербурге попало на видео

По версии следствия, утром 25 сентября возле автобусной остановки подозреваемый подбежал к старшему инспектору отдельного взвода ДПС ГИБДД по Колпинскому району и внезапно несколько ударил полицейского ножом. Потерпевшего госпитализировали, 35-летнего подозреваемого задержали.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), решается вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения. Следователи выясняют мотивы преступника. По данным Telegram-канал «Mash на Мойке», 30-летнего полицейского увезли в больницу с серьезным ранением.