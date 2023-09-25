МВД РФ объявило в розыск председателя Международного уголовного суда

МВД России объявило в розыск председателя МУС Петра Хофманьского
МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится на сайте ведомства.
В конце июля судью МУС Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам детей при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, объявили в розыск по статье УК РФ. В картотеке не уточняется, по какой именно статье разыскивается судья.
17 марта аналогичный ордер был выписан на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Впоследствии Россия разорвала все связи с Международным уголовным судом. Следственный комитет России 21 мая предъявил обвинение прокурору и судье МУС.
МВД 19 мая объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмед Хана и судей Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и Томоко Аканэ. Также СКР объявил в розыск председателя и троих судей МУС и сообщил о возбуждении уголовного дела.