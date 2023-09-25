МВД РФ объявило в розыск председателя Международного уголовного суда

МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится на сайте ведомства.

В конце июля судью МУС Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам детей при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, объявили в розыск по статье УК РФ. В картотеке не уточняется, по какой именно статье разыскивается судья.

17 марта аналогичный ордер был выписан на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Впоследствии Россия разорвала все связи с Международным уголовным судом. Следственный комитет России 21 мая предъявил обвинение прокурору и судье МУС.