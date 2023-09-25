Появились подробности о выпавшей девушки из грузовика в центре Москвы

Выпавшей из грузовика на ходу девушкой оказалась 19-летняя жена водителя. Об этом стало известно в понедельник, 25 сентября.

По данным SHOT, водитель газели — 24-летний гражданин Киргизии поссорился со своей женой. Девушка хотела выйти на светофоре из машины, но дернула дверь слишком рано и выпала из салона.

В результате происшествия девушка не пострадала и претензий к супругу не имеет.