Появились подробности о выпавшей девушки из грузовика в центре Москвы
Выпавшей из грузовика на ходу девушкой оказалась 19-летняя жена водителя. Об этом стало известно в понедельник, 25 сентября.
По данным SHOT, водитель газели — 24-летний гражданин Киргизии поссорился со своей женой. Девушка хотела выйти на светофоре из машины, но дернула дверь слишком рано и выпала из салона.
В результате происшествия девушка не пострадала и претензий к супругу не имеет.
Происшествие, о котором идет речь, произошло накануне вечером в районе Комсомольского проспекта. По ходу движения из кабины грузовика выпала девушка. Мужчина заметил это, остановил автомобиль, положил девушку обратно и скрылся.