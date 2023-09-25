В МЧС России сообщили, что потерявшиеся в тайге Хабаровского края мужчины найдены, их обнаружили с воздуха.

В ведомство рассказали, что местные жители сплавлялись по воде, но позже река сильно обмелела. Возможности добраться до конечной точки маршрута на лодке у них не было. Мужчины пешком продолжили путь через тайгу.