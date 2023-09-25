В Москве полицейские ищут водителя грузовика, у которого из кабины на ходу выпала девушка без сознания. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на Комсомольском проспекте в столичном районе Хамовники и попал на видео. На ходу из грузового автомобиля выпала девушка без сознания. Водитель машины остановился, поднял пассажирку и погрузил обратно в кабину, поднял ее одежду и уехал.