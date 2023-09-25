Мужчина напал на водителя машины «скорой помощи» в Люберцах

24 сентября в Дежурную часть 2 отдела полиции МУ МВД «Люберецкое» поступило сообщение о нападении на бригаду скорой помощи. Об этом в понедельник, 25 сентября, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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По ее словам, в медицинское учреждение поступил сообщение о том, что на проезжей части улицы Лесной города Дзержинского находится мужчина с телесными повреждениями. Прибывшие медики приняли решение о госпитализации пострадавшего. По пути злоумышленник стал вести себя неадекватно, ругался, хватал оборудование, пытался его сломать, после чего достал складной нож и замахнулся на медика.

Сотрудники скорой сообщили об этом в полицию.

— Незамедлительно прибывшими полицейскими правонарушитель был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался местный житель 1985 года рождения, — уточнила Петрова.

По ее словам, в результате происшествия никто не пострадал.

В конце лета произошел похожий инцидент. Пьяный хоккеист покусал полицейского в кафе в центре Москвы.