Россияне вызвали полицейских на свадьбу из-за песни Сердючки

Жители Новочеркасска Ростовской области вызвали полицейских на свадьбу, которая проходила в центре города, из-за танцев гостей под песню украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка. Об этом сообщил Telegram-канал «Это Ростов!».

По информации издания, на свадьбе звучала песня со словами «Ще не вмерла Украина». Это не понравилось горожанам.

Одна из россиянок накричала на компанию и вызвала к месту сотрудников правоохранительных органов. Сотрудники МВД зарегистрировали ее заявление.

Официальных комментариев по ситуации полиция еще не давала.