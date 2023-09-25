Мужчину задержали после нападения с ножом на врача в машине скорой помощи в Дзержинском

Полицейские устанавливают обстоятельства нападения мужчины с ножом на врача в машине скорой помощи по пути в травмпункт в Дзержинском . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова .

«По предварительной информации, 24 октября в медицинское учреждение поступил вызов о том, что на проезжей части ул. Лесная в Дзержинском находится мужчина с телесными повреждениями. Прибыв по вышеуказанному адресу и осмотрев потерпевшего, было принято решение о доставке его в травматологический пункт. По пути туда гражданин стал вести себя неадекватно, ругался, хватал оборудование, пытался его сломать, после чего достал складной нож и замахнулся на медика. Незамедлительно прибывшими полицейскими правонарушитель был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался местный житель 1985 года рождения», – пояснила Петрова.