Задержан россиянин, перевозивший более 121,5 килограмма наркотиков в машине

В Ленинградской области полиция задержала 40-летнего мужчину, в машине которого обнаружили более 121,5 килограмма наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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В отношении него возбудили уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 («Подготовка к незаконному сбыту наркотических веществ»). Мужчина заключен под стражу.

В селе Никольское гаишники остановили автомобиль, в котором обнаружили шесть полимерных строительных мешков. В них было по несколько пакетов с неизвестным веществом. Силовики изъяли мешки и направили вещество на экспертизу, которая показала, что задержанный перевозил гашиш.