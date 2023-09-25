Под Луганском прогремел взрыв на заводе «Юность»

В городе Краснодонском районе ЛНР на территории завода «Юность» прогремел взрыв, сообщает Telegram-канал Mash. Очевидцы сообщают о двух прилетах. Учеников из соседствующих с предприятием школ начали эвакуировать. В сторону завода выехали две машины скорой помощи и МЧС.

Завод находится на территории поселка Сорокино. Он был открыт в 1977 году, специализируется в сфере электромашиностроения. Readovka отмечает, что в этом регионе не фиксировалось прилетов с 2014 года.