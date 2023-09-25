ФСБ обвинила жителя Якутии в призывах к терроризму

Уроженца города Мирный в Якутии обвинили в призывах к терроризму, рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности по региону.

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Как рассказали в ведомстве, 21-летний мужчина поддерживал антироссийскую идеологию украинских националистических вооруженных формирований, выступал за идею выхода Якутии из состава России и ее объединения с тюркскими государствами, а также пропагандировал полк «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая организация) в соцсетях.

«С использованием личного аккаунта в данном приложении вступал с другими пользователями сети «Интернет» в переписку, …отправлял им материалы, направленные на формирование идеологии терроризма, допустимости осуществления действий по насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

В ФСБ добавили, что обвиняемому предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма в интернете. Максимальная санкция составляет семь лет лишения свободы.

Как писала «Парламентская газета», в ФСБ предъявили обвинение бывшему сотруднику генерального консульства США по Владивостоке гражданину России Роберту Шонову в сборе для Соединенных Штатов сведений о ходе специальной военной операции.