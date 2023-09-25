В Новосибирске прокуратуру заинтересовало объявление о продаже ребенка

В интернете некая жительница Новосибирска по имени Виктория разместила объявление о продаже двухлетнего ребенка. Информация появилась на одном из сайтов в разделе «животные, кошки». Цена не указана — по запросу.

В описании «объявления» коротко указано — безумно любит качели. А на прикрепленных фотографиях запечатлен маленький улыбчивый мальчик с соской во рту. Позвонить продавцу нельзя, но можно отправить сообщение.

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После распространения этой чудовищной информации в СМИ, прокуратура Новосибирской области начала проверку.

VN.ru

«Прокуратурой области организована проверка по факту размещения на одном из сайтов в сети «Интернет» объявления о продаже ребёнка в г. Новосибирске. Прокуратура даст оценку соблюдению законными представителями прав и интересов несовершеннолетнего, проверит работу органов системы профилактики с семьей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что подобные объявления бывают не шуточными. Так в далеком 2006 году в Бердске трижды судимый мужчина пытался продать двухлетнюю девочку на органы.

Некий Дмитрий Оленев сильно жаждал крупных денег, поэтому решился заняться торговлей людьми. Он уже знал, кого и за сколько продаст, стал активно искать покупателей. И нашел. В роли покупателей выступили милиционеры, о чем отморозок даже не догадывался. За ребенка бердчанин запросил десять тысяч долларов, но в результате торгов снизил цену до четырех тысяч. Покупатели отдали залог в триста долларов и назначили дату передачи «товара» через неделю. За это время Оленев пригласил в гости 29-летнюю знакомую из Карасука, которая почти два года назад стала мамой и остро нуждалась в деньгах. Женщина с радостью приехала в Бердск с Аней, которой 11 октября должно исполниться только два года.

Позже выяснилось, что сама мамаша не знала о том, что ее дочку собираются продать. По словам женщины, Оленев напоил ее водкой до бессознательного состояния и ушел на сделку.