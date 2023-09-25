Человек пропал без вести после пожара на нефтебазе в Оренбуржье

Один человек пропал без вести после пожара на нефтебазе в поселке Холодные Ключи Оренбургской области, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По его словам, пропавший является 37-летним сотрудником предприятия «Энергоресурс». Утверждается, что другой работник нефтебазы получил 50% ожогов тела и был доставлен в больницу.

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По данным SHOT, пожар произошел накануне на территории завода «Энергоресурс» в поселке Холодные Ключи Оренбургского района. Утверждается, что загорелись пять цистерн с сырой нефтью. Общая площадь пожара составила 500 кв. м. Сотрудникам МЧС удалось потушить возгорание в течение двух часов. Всего на месте было задействовано 70 пожарных и 30 единиц техники.

Ранее крупный пожар произошел в ночь на 22 сентября в пункте утилизации мусора, расположенном в Московском районе Санкт-Петербурга. Площадь распространения огня составила 600 кв. м. В тушении огня приняли участие 41 человек и 10 единиц специальной техники. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются.