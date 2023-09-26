Над Курской областью сбили еще два дрона ВСУ

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа над Курской областью. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«25 сентября около 23:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Информация о пострадавших и повреждениях на земле не приводится.

Ранее сообщалось, что 25 сентября около 22:30 ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью.

Примерно в это же время ПВО сбили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Как уточнили в Минобороны, были уничтожили дроны самолетного типа.