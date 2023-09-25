В Турции убили российскую феминистку

В Турции после двухдневных поисков найдено тело российской активистки Анастасии Емельяновой, сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) ее подруга Анастасия Полозкова. Сейчас задержан жених убитой девушки.

Настя не выходила на связь с 20 числа. Мы искали ее последние два дня. И вот нашли. Теперь дело за консулом, ритуальной службой и прочим, — написала Полозкова.

По словам Полозковой, погибшая не выходила на связь с 20 сентября, ее поиски продолжались 23 и 24 сентября. Она заявила, что 23 сентября, турецкая полиция не хотела принимать заявление.

Анастасия Емельянова известна как активистка по работе над проектом «Феминистки поясняют» на YouTube. Со своим сожителем Назаром она познакомилась в Tinder в 2023 году. В Twitter (X) она писала, что готовится выйти за него замуж и планирует получать ВНЖ в Турции.