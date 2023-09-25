В Японии школьник напал на посетителей торгового центра

В городе Нагаока на японском острове Хонсю подросток с ножом напал на посетителей торгового центра. Об этом сообщает NHK.

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В результате три покупателя в возрасте от 40 до 60 лет получили ножевые ранения. Ранены были две женщины, также ножевое ранение получил мужчина, который пытался остановить нападавшего.

По данным NHK, у пострадавших не обнаружили опасных для жизни травм.

Полиция арестовала подозреваемого, который оказался 18-летним школьником. Ему вменяют покушение на убийство. Полицейские выяснили, что нападавший и пострадавшие не были знакомы.