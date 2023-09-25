В Японии школьник напал на посетителей торгового центра
В городе Нагаока на японском острове Хонсю подросток с ножом напал на посетителей торгового центра. Об этом сообщает NHK.
В результате три покупателя в возрасте от 40 до 60 лет получили ножевые ранения. Ранены были две женщины, также ножевое ранение получил мужчина, который пытался остановить нападавшего.
По данным NHK, у пострадавших не обнаружили опасных для жизни травм.
Полиция арестовала подозреваемого, который оказался 18-летним школьником. Ему вменяют покушение на убийство. Полицейские выяснили, что нападавший и пострадавшие не были знакомы.
В июле в японском городе Осака три человека получили ранения в поезде - на них напал мужчина с ножом. Ранены были два пассажира в возрасте 20 и 70 лет, а также проводник поезда. 37-летнего нападавшего арестовали.