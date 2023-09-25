Комбайн подорвался при проведении уборочных работ под Белгородом

В Белгородской области в ходе уборочных работ на гранатометном выстреле ВОГ-17 подорвался комбайн «Акрос 530», сообщает Telegram-канал Baza. Сельхозтехника получила повреждения, водитель не пострадал.

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Инцидент произошел 24 сентября в поселке Горьковский. Комбайн принадлежит ЗАО «Большевик».

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщал об атаке украинского беспилотника на поселок Новый в Волоконовском районе. По словам губернатора, дрон сбросил взрывное устройство на грузовой автомобили, в результате чего пострадал его водитель. Мужчина получил осколочные ранения и легкую контузию. После оказания медпомощи, его отпустили домой н амбулаторное лечение. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого губернатор рассказал, что украинские военные обстреляли хутор Валковский Белгородского района. По его словам, в результате удара в одном частном доме были выбиты стекла, также повреждена крыша сарая. Пострадавших нет.