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В Турции найдена мертвой фемактивистка из РФ Емельянова

По данным telegram-канала Sota, известная фемактивистка вероятно стала жертвой своего же жениха Низара. В настоящее время полиция Турции задержала мужчину.

В Турции найдена мертвой фемактивистка из России
© соцсети

Известно, что девушка пропала из соцсетей и не выходила на связь со знакомыми, родными и близкими с 20 сентября. Подруги Емельяновой 23 сентября предприняли несколько попыток передать заявление турецкую полицию, но документы не принимали в работу. Погибшая была активным членом канала "Феминистки поясняют".

В настоящее время следствие тщательно изучает все обстоятельства произошедшего.

Ранее СУ СК РФ по Омской области проинформировало об убийстве мужчины и двух малолетних детей.

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