В Турции найдена мертвой фемактивистка из России

По данным telegram-канала Sota, известная фемактивистка вероятно стала жертвой своего же жениха Низара. В настоящее время полиция Турции задержала мужчину.

Известно, что девушка пропала из соцсетей и не выходила на связь со знакомыми, родными и близкими с 20 сентября. Подруги Емельяновой 23 сентября предприняли несколько попыток передать заявление турецкую полицию, но документы не принимали в работу. Погибшая была активным членом канала "Феминистки поясняют".