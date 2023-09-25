В Хабаровском крае недалеко от поселения произошел лесной пожар

Лесопожарные формирования в Хабаровском крае тушат возгорание у поселения Гатка в Советско-Гаванском районе. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"Пожар площадью 6 га возник в 21 км от села Гатка Советско-Гаванского района", - сказали в министерстве. При его обнаружении огнем было охвачено 0,3 га, сейчас площадь увеличилась. На ликвидации возгорания работают 23 человека, привлечено 6 единиц техники (в том числе трактор), также задействовано одно воздушное судно - легкий самолет С-182.

Ранее в министерстве сообщали, что сухая погода и высокая грозовая активность весной и летом этого года в Хабаровском крае привели к большому количеству пожаров, превысившему значения за 20 прошедших лет. В основном пожары возникали из-за гроз. В этом году, как и в прошлом, в регионе активно горели северные территории, в основном труднодоступная гористая местность далеко от населенных пунктов.