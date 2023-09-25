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Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Утром 25 сентября в столичных аэропортах задержано и отменено более 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания».

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов
© РИА Новости

Согласно его информации, в аэропорту Внуково задержали три рейса и два отменили, в аэропорту Домодедово задержали 22 рейса и три отменили, в аэропорту Шереметьево задержали три рейса.

Ранее «Известия» сообщили о том, что переменная облачность, на востоке области местами небольшой дождь и до плюс 19 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник, 25 сентября.