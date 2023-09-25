В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

Утром 25 сентября в столичных аэропортах задержано и отменено более 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания».

Согласно его информации, в аэропорту Внуково задержали три рейса и два отменили, в аэропорту Домодедово задержали 22 рейса и три отменили, в аэропорту Шереметьево задержали три рейса.