В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Утром 25 сентября в столичных аэропортах задержано и отменено более 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания».
Согласно его информации, в аэропорту Внуково задержали три рейса и два отменили, в аэропорту Домодедово задержали 22 рейса и три отменили, в аэропорту Шереметьево задержали три рейса.
Ранее «Известия» сообщили о том, что переменная облачность, на востоке области местами небольшой дождь и до плюс 19 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник, 25 сентября.