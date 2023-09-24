В Астрахани произошел пожар в торговом павильоне
Пожарные ликвидируют возгорание торгового павильона в Астрахани на площади 450 кв. м, сообщила в телеграм-канале пресс-служба ГУ МЧС России по Астраханской области.
"В 21:58 мск в Кировском районе Астрахани на ул. Свердлова, д. 99А, произошло загорание торгового павильона на площади 450 кв. метров. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара", - говорится в сообщении.
Предварительная причина возгорания уточняется. На месте от МЧС России работают 9 единиц техники и 30 человек личного состава.