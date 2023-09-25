При пожаре на предприятии в Оренбуржье пострадал один работник

Пожарные ликвидировали возгорание цистерн с нефтепродуктами на частном предприятии в Оренбургской области , в результате пожара пострадал мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Полная ликвидация пожара объявлена в 22:50 (20:50 мск 24 сентября). Причину установят дознаватели. На пожаре пострадал работник предприятия, 48-летний мужчина доставлен с ожогами в больницу", - говорится в сообщении.

24 сентября в 20:58 (18:58 мск) в МЧС поступило сообщение о возгорании цистерн с нефтепродуктами на частном предприятии на 26-м км трассы М-5 "Урал". Спустя 1,5 часа открытое горение ликвидировали. Предварительная площадь составила 500 кв. м. В ликвидации пожара задействовали 70 человек и 30 единиц техники.