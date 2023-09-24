Россиянин застрелил брата жены, двух своих сыновей и покончил с собой

"По версии следствия, вечером 24 сентября 36-летий местный житель после ссоры с супругой на почве бракоразводного процесса из ружья застрелил 27-летнего брата жены, двух своих сыновей, 3 и 5 лет, после чего покончил с собой. 30-летняя супруга с двумя другими детьми в возрасте 1 года и 7 лет смогли убежать", - говорится в сообщении.