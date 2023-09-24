Два человека пострадали при падении параплана под Саратовом

Параплан с двумя людьми упал в райцентре Воскресенское Саратовской области. Это уже второе падение параплана в регионе за выходные. Об авиакатастрофе сообщили в региональном правительстве.

Начальник управления обеспечения безопасности населения Юрий Юрин рассказал, что сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 17.15. В селе Воскресенское упал параплан, на котором находились два человека.

«В результате происшествия пострадали двое мужчин», – заявил Юрин.

Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Накануне сообщалось об еще одном инциденте с парапланеристами в Саратовской области.