В Ленинградской области пропал памятник финским солдатам

В городе Приозерске Ленинградской области пропал памятник финским солдатам, павшим в ходе Второй мировой войны, на месте монумента остался лишь пустой постамент. Об этом сообщает «Фонтанка».

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Отмечается, что очевидцев пропажи нет, местные жители и власти не владеют информацией о том, куда делся памятник, установленный при поддержке Министерства культуры и образования Финляндии летом 2019 года. Он представляет собой стелу с именами 130 финских солдат, похороненных на этом месте.