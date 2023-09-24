Московский бизнесмен заподозрил турецкого партнера в слежке
В Москве бизнесмен из строительной компании заподозрил своего турецкого партнера в слежке, сообщает Telegram-канал SHOT. Поводом для этого послужило то, что мужчина обнаружил GPS-трекер под днищем своего автомобиля.
Устройство было найдено, когда предприниматель приехал в автомастерскую. По словам мужчины, неделю назад он ремонтировал свою машину в этом же сервисе, но тогда никаких следящих устройств на ней не было.
Бизнесмен предположил, что трекер к автомобилю мог прикрепить партнер из Турции, с которым он недавно решал «спорный вопрос». Предприниматель обратился в полицию и там начали проверку.
Ранее сообщалось, что в Израиле местного бизнесмена Моше Хогега обвинили в мошенничестве и хищении у инвесторов $290 млн. Этому предшествовало расследование, которое длилось два года. В его ходе было установлено, что Хогег с сообщниками использовали в личных целях миллионы долларов, полученных от израильских и иностранных инвесторов в 2017 и 2018 годах. Предназначались они для финансирования четырех криптовалютных стартапов. По делу допрошено 180 свидетелей, собрано 900 улик и конфискованы активы.