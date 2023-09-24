Разведслужбы Ирана предотвратили 30 терактов в Тегеране

Террористы планировали одновременно устроить 30 взрывов в Тегеране, но им помешали спецслужбы Ирана. Об этом заявило Министерство по делам разведки Исламской республики, передаёт агентство Mehr.

По информации министерства, теракты планировались в густонаселенных кварталах Тегерана. Их хотели приурочить к годовщине прошлогодних беспорядков в Иране.

«Взрывы были запланированы к годовщине прошлогодних беспорядков с целью подорвать авторитет силовых структур и представить негативный образ ситуации с безопасностью в Иране, вызвать панику и страх в обществе, разжечь беспорядки и протесты», – говорится в сообщении.

Отмечается, что спецслужбы провели серию одновременных операций в провинциях Тегеран, Альборз и Западный Азербайджан, где располагались «спящие террористические ячейки». Было арестовано 28 членов террористической сети.

В ходе одной из операций двое сотрудников спецслужб получили ранения.

У террористов конфисковали большое количество пистолетов, винтовок, взрывных устройств и наличные деньги.