На Ямале два человека пропали без вести после затопления судна

Капитан и моторист теплохода с баржей пропали без вести, после того как судно со стройматериалами затонуло на реке Малая Обь рядом с селом Мужи в ЯНАО, организованы поиски пропавших. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.