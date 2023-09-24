Россиянку осудили на год условно за нападение с ножом на полицейских

В Крыму женщина напала на полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По его данным, инцидент произошел в Советском районе. К супругу фигурантки в дом пришли правоохранители и собирались забрать его в отдел для решения формальных вопросов. Однако женщина начала угрожать полицейским, несмотря на согласие мужа проехать в отделение.