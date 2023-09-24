В Санкт-Петербурге мужчина ударил девушку по лицу в автобусе, она получила серьезные травмы. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке", который опубликовал запись происшествия от очевидца.

Инцидент произошел в автобусе N275 на проспекте Просвещения. Массовая драка началась из-за безбилетного мужчины в синей куртке, которому пенсионерка сделала замечание. В ответ мужчина выругался на нее и едва не подрался с другим пассажиром.