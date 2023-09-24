В Испании мужчина умер после ранений, полученных в ходе забега с быками

На фестивале в Испании бык проткнул рогами 61-летнего мужчину, потерпевший скончался от ранений. Об инциденте сообщает издание ABC.

Происшествие имело место во время фестиваля в Побла-де-Фарнальс (Валенсия), он прошёл в субботу. Участник забега с быками, 61-летний мужчина не смог увернуться от удара. В итоге разъяренное животное подняло его на рога.

В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в клиническую больницу Валенсии. Он перенес экстренную операцию, но медики оказались бессильны: мужчина скончался в воскресенье, 24 сентября.

В день забега серьезно пострадал от быка еще один участник, 63 лет. У него травмы обеих ног. Ему сделали операцию и поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии. Сейчас его состояние стабильно.