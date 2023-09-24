В Ленобласти грабители украли сейф с ₽10 млн из дома военного пенсионера

Трое налетчиков в камуфляжной форме вынесли из частного дома в Парголово (Санкт-Петербург) сейф с 10 млн рублей и 10 тыс. долларов. Ведется розыск грабителей, пишет пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти в Telegram-канале.

В пресс-службе отметили, что в ночь на воскресенье, 24 сентября, в полицию Выборгского района Петербурга обратилась 49-летняя жительница Парголово.

Женщина рассказала, что около 1.00 на частный дом на Березовой улице в был совершен налет. Неизвестные проникли в дом и похитили сейф с наличными.

В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 15 лет. Правоохранители принимают меры к установлению и розыску злоумышленников.

Преступники, угрожая ножом, веревками и скотчем связали хозяина дома, 59-летнего военного пенсионера, и его 49-летнюю сожительницу. После этого они забрали из шкафа сейф, в котором хранились деньги, полученные от продажи транспортных средств, пишет портал 78.ru.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге двое неизвестных в камуфляжных костюмах проникли в аптеку на первом этаже жилого дома на Русановской улице.