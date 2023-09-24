СМИ: в Москве арестовали предпринимательницу Битмаму

Полиция задержала в Москве предпринимательницу Валерию Федякину (Битмаму). По предварительным данным, ее обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

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По данным канала, Валерия Федякина на протяжении нескольких лет работала в сфере криптовалют. В частности, получала от клиентов наличные деньги, переводила их в электронные и выводила в других государствах. Затем она их с доплатой возвращала заказчикам.

В середине сентября Валерия внезапно исчезла. В связи с ее пропажей среди участников рынка возникли слухи о том, что у девушки не было ни связей в высоких кругах, ни особых возможностей, о которых она рассказывала клиентам.

Финансисты предположили, что Федякина создала изящную финансовую пирамиду и, после того, как ей удалось собрать сотни миллионов рублей с заказчиков, исчезла вместе с деньгами.

Журналисты канала отметили, что слухи отчасти подтвердились. Правоохранители 15 сентября задержали Битмаму после того, как она взяла у одного из своих знакомых 6,7 миллиарда рублей наличными. После обмена она обещала вернуть их с процентами.

Клиент, после вручения денег, пришел к выводу, что Федякина не собирается выводить деньги и обратился в полицию.

В настоящее время находящаяся на шестом месяце беременности Битмама находится в СИЗО. Суд счел излишне рискованным отравлять ее под домашний арест с учетом того, что у предпринимательницы есть вид на жительство в ОАЭ.