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Mash: два летевших в Москву пассажирских самолета могли развернуться из-за БПЛА

Два пассажирских самолета, которые летели в Москву, могли не долететь до столичных аэропортов и развернуться из-за замеченного рядом с ними беспилотника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пилоты двух летевших в Москву самолетов увидели беспилотник прямо из кабины
© Газета.Ru

Как пишет Mash, экипажи самолетов Airbus A320 и Boeing 738 увидели неизвестный беспилотник сине-белого цвета прямо из кабины.

Пилоты рейса AFL1339 Минеральные Воды – Москва днем 23 сентября сообщили, что заметили неопознанный объект, напоминающий «дрон длиной около метра, который двигался в сторону столицы на высоте примерно 2,6 км». Как отмечает Mash, он двигался ниже самолета и не помешал ему продолжить путь.

По информации канала, спустя примерно 15 минут рейс AFL1269 Казань – Москва доложил о такой же ситуации — обошлось без ЧП.

До этого сообщалось, что лоукостер «Победа» несет дополнительные расходы из-за атак БПЛА на Москву.

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