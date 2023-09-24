В Подмосковье мужчина поджег бывшую возлюбленную

В подмосковном Серпухове 49-летний мужчина после ссоры со своей бывшей девушкой облил ее горючей жидкостью и поджег. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью (часть 3 статьи 30 пункта «д» части 2 статьи 105 УК РФ), сообщили в СК Подмосковья.

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По данным следствия, инцидент произошел около шести часов утра 23 сентября в Серпухове на улице Космонавтов. Личность подозреваемого установлена, его объявили в розыск. 37-летняя женщина госпитализирована.

По данным интернет-СМИ, подозреваемым оказался 49-летний уроженец Азербайджана. Женщину с ожогами тела и конечностей доставили в больницу.