В Приморье повредили мемориал погибшим в зоне СВО

Сотрудники полиции разыскивают неизвестных, которые разбили фотографии на мемориале памяти погибшим в зоне спецоперации. Об этом сообщили в управлении МВД России по Приморскому краю.

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«На мемориале памяти, установленном местными жителями, повреждены фотографии погибших. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей граждан, причастных к инциденту, и их задержание», – говорится в сообщении ведомства.

Полиция сообщила, что инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье в селе Павло-Федоровка Приморского края, пишет РИА Новости.

Глава Владивостока Константин Шестаков недавно уволил начальника управления городской среды и разорвал контракт с подрядной организацией, которая занималась созданием нового мемориала. Памятник будет посвящен погибшим в зоне спецоперации бойцам.