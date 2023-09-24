В России раскрыли занимавшуюся продажей людей преступную группу

По его данным, в деле фигурируют два подозреваемых — 70-летний житель Михайловска и его помощник. В 2021 году пенсионер купил себе за восемь тысяч рублей мужчину. Кроме того, в мае 2023 года в Михайловске под угрозой насилия продали в рабство 54-летнего гражданина за 15 тысяч рублей.