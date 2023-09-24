Годовалый ребенок отравился крысиным ядом в Казани

В Казани полицейские доставили в больницу ребенка, съевшего крысиный яд
В Казани сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить ребенка с больницу, годовалый мальчик отравился крысиным ядом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Казань на максималках».
К дежурившим на городских улицах патрульным обратился встревоженный мужчина. Он сообщил, что его годовалому сыну срочно требуется медицинская помощь. По недосмотру родителей мальчик нашел дома крысиный яд и съел его.
Полицейские приняли решение немедленно доставить ребенка в больницу, мальчика с отцом посадили в патрульную машину и довезли до медицинского учреждения.
Пострадавшему была оказана помощь, состояние ребенка не вызывает у врачей опасений.
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