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В Казани полицейские доставили в больницу ребенка, съевшего крысиный яд

В Казани сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить ребенка с больницу, годовалый мальчик отравился крысиным ядом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Казань на максималках».

Годовалый ребенок отравился крысиным ядом в Казани
© Газета.Ru

К дежурившим на городских улицах патрульным обратился встревоженный мужчина. Он сообщил, что его годовалому сыну срочно требуется медицинская помощь. По недосмотру родителей мальчик нашел дома крысиный яд и съел его.

Полицейские приняли решение немедленно доставить ребенка в больницу, мальчика с отцом посадили в патрульную машину и довезли до медицинского учреждения.

Пострадавшему была оказана помощь, состояние ребенка не вызывает у врачей опасений.

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