Трубы обрушились на иномарки на парковке ЖК в Москве

На парковке в столичном жилищном комплексе «Хорошевский» трубы обрушились на автомобили. Об этом рассказали местные жители в Telegram-чате «ЖК Хорошевский».

На кадрах видно, что трубы обвалились рядом с припаркованными автомобилями BMW, Porsche, Mercedes-Benz и других марок. Жильцы рассказали, что в результате инцидента повреждения получили минимум две машины.

«Срочно убирайте свои авто, пока еще не слишком поздно!» — написал один из пользователей, который опубликовал видео с парковки.

По словам одного из жителей ЖК, ему позвонили из управляющей компании с просьбой убрать автомобиль с парковки. Причиной обрушения стал некачественно выполненный монтаж коммуникаций, предположил он.

«Две машины замяты, причина в некачественном монтаже», — сообщил другой участник чата группы жильцов ЖК, показавший снимки поврежденного автомобиля.